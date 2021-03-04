女郎骗走银行170万 判坐牢四年半

（早报讯）为骗走银行数百万元，女子精心布局犯案，购买多家空壳公司还聘请“幽灵老板”，伪造文件申请商业贷款，最后贿赂多名银行客户经理，成功卷走逾170万元，昨天（3月3日）被判入狱四年半。

被告陈宥佳（译音，50岁）昨天承认六项伪造文书及欺骗的罪名，其余13项交由法官考虑后判刑。

根据案情，被告是在2012年参加一个投资研讨会时认识了同伙李明勇（译音，51岁）。

被告事后告诉李明勇，她能够帮对方赚钱，说她专门经营“钱滚钱”（Roll & Roll）的生意，可以向银行“借”很多钱。

李明勇答应入伙后，两人开始合作。被告指示李明勇购买空壳公司，然后花钱“买”他人的身份资料，将这些“幽灵老板”注册为公司董事。

两人接着找银行的客户经理贷款，但为了隐瞒罪行每次都用假名。

除此之外，为了顺利得到贷款，两人多次伪造银行文件，还至少花了1万零500元贿赂了两名不同银行的客户经理。

其中一家银行发现了伪造的文件后，在2015年1月报警，终于揭发两人的罪行。

根据调查，两人向多家银行借了一共254万8000元，银行发放了180万8000元，而其中177万元如今仍下落不明。李明勇声称，他和“幽灵老板”们只获得了部分的钱作为酬劳，而大部分的钱都在被告的手上。

主控官指出，李明勇以及数名“幽灵老板”的案件将另外审理。

女骗子在庭上泪崩，先是称自己并非主谋，过后又改口承认是主谋，但已经改行做送货员，不可能再骗人。

主控官指出，被告至今半分钱未吐出，而且是案件中的主谋，并且从中获利最多，应该被判坐牢至少60个月。

被告已还押了一年多，她通过视讯求情时大哭，指李明勇才是主谋，她在每个贷款只收了500元。

但是，在法官的追问之下，她又哭着承认自己是主谋。

她称自己事后改行当送货员，不会再犯案，而且家中有病母，儿子还小在服兵役，请求法官从轻发落。