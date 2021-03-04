巴掌宝宝长大了 父母录视频感谢捐赠者

（早报讯）“巴掌”宝宝逐渐长大！父母录制视频，感谢新马一带善心人士慷慨解囊。

《新明日报》之前报道，来自马国吉打州的洪添城（32岁）及高佩莹（29岁）在本地工作，两人的女儿小暄芮在2月22日凌晨3时许在竹脚妇幼医院早产出世。小暄芮出生时只有24周，体重仅670克，身形如手掌般大小的“巴掌”宝宝。

由于小暄芮未发育完整，需留在早产儿加护育婴箱内约160天，医药费保守估计约40万新元。父母仅能负担约5万令吉（约1万6000元），因此向马国大山脚瑶池金母慈善基金会求助。

基金会主席蔡瑞豪（47岁）今早（3月4日）受询表示，短短29小时内，基金会已成功筹获120万令吉（40万新元）。他透露，小暄芮呼吸管已换成微型的，让宝宝慢慢适应，不要太依赖仪器呼吸，目前一切正常。

“巴掌”宝宝父母亲也亲自录制视频，在各自面簿账号上贴文与上传一段逾两分钟视频，向所有守护小暄芮的善心人士表达谢意。

贴文表示，“巴掌”宝宝的生命接力赛，集结了不只是马国及新加坡，还有美国、台湾、汶莱等的善心守护。“小暄芮是有福气的，得到这么多人的帮助及祝福。”

视频也显示，小暄芮首天出世时需插管在育婴箱的照片，以及两人鞠躬道谢，视频也交代了一旦宝宝情况稳定及适合移动，将会安排转回马国医院。