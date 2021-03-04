不肖子偷母亲保险箱 判监三个月

（早报讯）贪婪惹祸！不肖子与女友联手，偷走母亲装有26件金饰和数百元现金的保险箱，还找来锁匠开锁，把金饰当得近9000元，最终换来3个月坐牢，女友昨也被判8周牢狱之灾。

不肖子王宏昇（26岁）早前被判入狱3个月。他的女友施佳凝（21岁）昨天（3月3日）面控，面对包括偷窃、欺骗和失信等9项控状，控方针对其中两项提控，其余交由法官下判时一并考量。

案情披露，今年1月8日，女被告收到王宏昇来电，称想偷母亲的保险箱，女被告起初拒绝，但最终还是答应下来。

她隔天一早来到男友家，男友就从房间柜子中偷走母亲的保险箱，岂料二人怎么也打不开，便拿到离家24公里外的组屋，找了锁匠才成功打开。

两人随后将里面的金项链、耳环、戒指和手链等金饰拿去当了近9000元，并把保险箱里的外币兑换了406元。

两人把赃款用来购买两个苹果手机、两台电脑、两个蓝牙耳机和两张环球影城门票，甚至还在酒店住了一宿。

受害人当天回家发现保险箱不翼而飞，立即报警，警方过后在当铺找到遗失的金饰。

另外，案情还提到，被告去年6月在网购平台Carousell假借售卖脚车和手机的名义，骗了5人1050元，并把钱用于个人开销，至今未赔偿。

无人愿意保释她，女被告庭上痛哭诉后悔，想改过自新。

由于女被告无人保释，自一个多月前就遭还押。控方指出，若她找到担保人，不反对提交缓刑监视报告。女被告则表示，母亲不愿保释她。

她哭着说：“我很后悔，想改过自新，之前已经申请就读工艺教育学院，但男友不让我读，我希望以后能继续学业。”

法官最终判她坐牢8周，并提醒她日后不要重蹈覆辙，女被告表示会牢记。她的男友早前也被判入狱3个月。（人名译音）