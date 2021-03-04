建屋局将简化购屋程序 一份申请就可得知是否符合各项资格

（早报讯）建屋发展局下来将进一步简化购屋程序，组屋买家未来只须上该局线上组屋平台提呈一份申请，就可同步得知是否符合购屋、贷款和津贴资格。想向银行贷款购买组屋的买家也可直接透过组屋平台提出申请，无须再另外向个别银行提交申请。

国家发展部长李智陞今天（3月4日）在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时透露，今年初刚启用的建屋局线上组屋平台（HDB Flat Portal，简称组屋平台）下来将添加新功能。当局将在今年较迟时候公布更多新功能的相关细节。

目前，买家购买新组屋时须分别就是否有资格买房、是否享有购屋津贴及能否向当局贷款提出申请。当局也会分别为买家提出的各项申请进行评估。

为了提供买家更多便利，当局下来会进一步简化上述程序。新组屋买家只须透过建屋局线上组屋平台提出一份申请。

提出申请后，当局之后会发出购屋资格通知书（HDB Flat Eligibility Letter），一次过透过这份通知书告知买家是否符合购屋、贷款和获得津贴的资格。购屋资格通知书也将取代现有的建屋局贷款资格通知书（HDB Loan Eligibility Letter）。

此外，有意向银行贷款的组屋买家今后也可上组屋平台，直接向银行提出贷款申请，无须另外向银行递交原则上房贷批准（In-Principle Approval）申请和所须文件。银行将直接通知买家申请结果。