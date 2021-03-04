我国将增建两个越岛连道和两个南北走廊

（早报讯）国家公园局将扩展公园连道和绿色走廊网络，包括在南部和北部打造多两个越岛连道。其中，南部的越岛连道全长62公里，长度约等于1.5个泛岛快速公路。

越岛连道（南部）（Coast-to-Coast Southern Trail），从樟宜海滩通往大士，途经新加坡植物园，工程第一阶段预计2025年竣工。

越岛连道（北部）（Coast-to-Coast Nouthern Trail），则从卡迪蒙苏通往双溪布洛，全长25公里，长度约等于亚逸拉惹快速公路，第一阶段预计于2026年竣工。

公园局也计划兴建多两个从南到北的走廊，分别是34公里的中央走廊（Central Corridor），连接兀兰和市中心，和18公里的东部走廊（Eastern Corridor），连接东海岸和白沙，途经勿洛蓄水池。

扩展公园连道和绿色走廊网络，有助实现我国绿化目标，即到了2030年，所有家庭步行10分钟就能到达最近的公园。

公园局也计划兴建新公园和重新发展现有公园和花园。

为实现上述所有计划，将我国打造成“大自然中的城市”，政府将从现在到2026年，投入超过3亿1500万元。

国家发展部长李智陞今天（3月4日）在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时，做出上述宣布。