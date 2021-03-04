建屋局将试行让单身者独自申请租赁组屋

（早报讯）建屋发展局将在单身者联合住房计划下试行新模式，让单身者无需事先找好其他人合租，也能独自申请租赁组屋，之后由当局委派的社会服务机构协助匹配室友。

目前在单身者联合住房计划（Joint Singles Scheme）下，两名或以上有意申请租赁组屋的单身者可联合提出申请。他们可与亲人或朋友一起申请，也可与当局接洽找室友。

多数租户都能顺利找到其他人合租并和谐共处，但仍有一些单身者无法找到室友。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授今天（3月4日）在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时说，透过新的试行模式，建屋局将在几座租赁组屋预留一些楼层，并委派社会服务机构管理这些组屋，包括为租户安排合住事宜。

他说，这些机构更有能力为单身者匹配背景相似的室友，并调解租户之间的任何分歧。若有必要，他们也可安排租户搬去其他单位。

建屋局计划在今年内推出这项试行计划。

此外，为帮助住在租赁组屋的大家庭，国家发展部和建屋局也将与社会及家庭发展部合作透过社区联系站（ComLink），酌情为育有孩童的大家庭提供三房式租赁组屋。费绍尔说，由于这类组屋目前的供应量非常有限，当局只能依据个别情况，为少数家庭提供这类组屋。