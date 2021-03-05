违居家通知与妻子约会 男子今被控

（早报讯）一名38岁美国籍本地永久居民因在居家通知期间离开酒店与妻子私下约会，违反传染病（冠病19居家令）条例2020，今天被控上法庭。

移民与关卡局今早（3月5日）发文告表示，这名38岁男子去年9月19日从中国抵新，中途在香港转机。他因此须从9月19日至10月3日在新加坡费尔蒙酒店履行14天居家通知。

被告白帆（人名译音），于9月19日晚上7时46分至9时26分，在没有合理理由的情况下，离开酒店房间。

另一项控状则显示，被告在20日晚上7时零5分至隔天（21日）凌晨12时零8分，同样在没有合理理由的情况下，离开酒店房间。

他在9月19日及20日分别离开酒店与同样是本地永久居民的妻子见面。在19日当天，他的妻子当天开车来到酒店将他接走到附近一带，并在车上度过一个小时40分钟。

隔天，他的妻子再次来到酒店将他接走到附近一带，之后再进入一个停车场内，两人一共在外度过五个小时。

当局彻查后发现被告违反居家通知，他今天在两项违反传染病（冠病19居家令）条例2020的罪名下被控上法庭。案件展至本月26日过堂。

当局提醒说，所有履行居家通知令的人必须遵守新加坡公共卫生法规和要求。那些不遵守规定的人，包括在期间篡改或移除电子监控设备者，将根据传染病（COVID-19 -停留令）条例被起诉。

违法者可面临最高1万元罚款或监禁六个月。

违例的外国人也将面临进一步惩罚，包括移民与关卡局和人力部可能取消或缩短其在新加坡居留或工作的证件有效期。