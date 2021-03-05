王乙康：航空业今年预计因边境重开复苏

（早报讯）一些国家边境预计今年会重开，这将为我国航空业带来复苏契机。我国今年应着重安全重开边境，建立外界对樟宜机场在后冠病时期仍作为国际航空枢纽的信心。

交通部长王乙康今天（3月5日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时重申，期望航空业在今年内取得V形复苏并不实际。他也指出，冠病有可能成为人们须学会与之长期共存和应对的流行病。

不过，随着各国展开疫苗接种，加上各地政府意识到无法永久关闭边境，因此今年会有一些边境重开，航空业也会开始复苏。

王乙康说：“我们今年的任务不是促成强劲复苏，而是适应新常态，安全地重开边境，建立外界的信心、测试可行的概念，并加强外界对樟宜机场在后冠病时期仍是国际航空枢纽的信心。”

他指出，今年1月底，前往中国武汉进行冠病溯源调查的世界卫生组织国际专家组选择一同取道新加坡前往中国，以及世界经济论坛决定今年8月在我国举行年会，都说明了各界对我国的信心。

要实现航空业复苏，就必须以其他能有效减少病毒传染风险的方式取代隔离和居家通知措施。王乙康提出重振航空业的四大法：

一、检测：检测对重开边境起着关键作用。我国目前每天能进行超过6万次检测。王乙康说：“有了检测，就能及早发现病例，防止病毒传播。”

二、实行“泡泡”措施，减少旅者与社区的接触：确保旅者严谨遵守行程，只在受限制的场地活动，远离社区，不与社区里的人接触。坐落在新加坡博览中心的会聚@樟宜（Connect@Changi）按照这样的设计运作，海事人员目前也实行这样的措施。

三、对安全的地区开放边境：一些地区成功控制疫情，因此来自这些地方的旅者也相对安全。我国已对澳大利亚、新西兰、文莱和中国单方面开放边境，目前为止没有因此导致社区传播病例增加。

王乙康说，如果其他地方同样对我国开放边境，就能形成航空泡泡。我国与香港达成了航空泡泡协议，条件允许时就能启动，我国也并未放弃这个做法。

四、疫苗：随着更多科研数据出炉，我国能更好确认疫苗减低病毒传播率的程度，这将允许我国放宽对已接种人士的旅游限制，甚至无须他们履行居家通知。实行这项计划需靠某种认证措施，我国正积极参与相关的双边和多边磋商。

王乙康也指出，航空泡泡计划预计将在安全重开边境的过程中发挥重要作用。他说，设立航空泡泡既包括圈出安全的飞行目的地，也包括实施检测条例。随着疫苗面世减低全球的传染率，会有更多国家做好准备共组航空泡泡。

“我们也能圈出病毒传染率处于中低水平的地方，结合疫苗与检测措施，开设旅游泡泡，甚至旅游廊道。我们会尽全力促成双边实施这些安排，让新加坡人也能出国旅游。”