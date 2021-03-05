政府将检讨滨海市区线新地铁融资框架

（早报讯）政府将检讨目前用于经营地铁滨海市区线的新地铁融资框架，并确保地铁业者新捷运会持续以可靠、高效率及可持续的方式经营该地铁线。

交通部长王乙康今天（3月5日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时指出，新地铁融资框架（New Rail Financing Framework，简称NRFF）实行了好些年，当局早前也对此做出了调整，而滨海市区线仍在第一版本的框架下营运。

NRFF于2010年推出，由政府持有地铁营运资产和基础设施的拥有权，并以出租的方式让地铁业者提供服务。滨海市区线是首个在该框架下营运的地铁线。

王乙康指出，经营市区线的业者仍承担巨大的商业风险，若有足够乘客量，车资收入远超过营运成本，业者将享有大部分利润，但若情况相反，它将承受亏损。

政府过后调整新地铁融资框架来减少商业波动，南北与东西线、环线和东北线自2016年已在该框架下经营。汤东线则在启用初期改用类似公共巴士发包合约的营运模式。

多名议员对公交系统可持续性表示关注，王乙康回应时指出，政府须继续补贴地铁和公共巴士的营运，但同时也不能让纳税人承担的费用不断膨胀，否则将加重后代的负担。

他指出，建造新地铁线的成本很高，但资本支出是一次性的，更关键的是当局是否能够负担年复一年的运营成本，包括人力、电力、维修，以及运营资产如列车和信号系统的更新。

公共交通车资也不足以承担营运成本，因此政府每年拨约10亿元补贴地铁营运，巴士服务也同样获10亿元补贴。

王乙康指出，要确保公交系统长远保持可持续性发展，车资就须不时根据成本的增加进行调整，公交业者也须进一步培训员工，并继续寻找新方法节省成本。

这包括确保地铁服务的可靠性，并且不省去维修费用。

此外，也须设法减少过剩的公交容量，尤其是在新地铁线启用后，与该线平行的巴士乘客量锐减，每年就须提供数千万元的营运补贴，因此当局得逐步调整这些巴士服务。