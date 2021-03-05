偷邻居补助券 德士司机监五天

（早报讯）称因病不能长时间工作，家中还有孕妻，德士叔从信箱偷2居民300元补助券，昨被判监5天。

被告是54岁的莫汉，事发时是名德士司机，他被控两项偷窃必需品补助券（Grocery Vouchers）罪名。

必需品补助券受益者为居住在一房或二房式组屋，且拥有不超过一个房地产的21岁及以上国人，每张礼券面值150元。

根据案情，去年10月份，被告经过荷兰弄第1座组屋楼下时，看到数个信箱并未上锁，于是萌生贪念，偷走其中两个信箱内各15张补助券。

同月7日，其中一名63岁居民查看信箱，发现补助券还未寄到，因此向乐龄活动中心查询，职员表示一周后会通知他。

期间，被告在两家超市采购蔬果以及日常用品时，使用了偷来的23张补助券，其中八张属于上述居民，另15张属于另一名居民。

中心职员在14日致电63岁居民，告知他的八张补助券已被使用，居民同天报警。

警方经过调查后，锁定被告身份，后者承认罪行，并解释称因为陷入经济困境而干案。

他称已经使用了属于自己的15张补助券，但为了家中的孕妻才会偷走他人的补助券，还称因病不能长时间工作。

警方也在被告家中起获了剩下的七张补助券，而后者事后已经将花掉的230元偿还给两名居民。

法官昨天判他坐牢五天。