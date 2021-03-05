两男子涉盗刷信用卡被控

（早报讯）一名19岁服务生涉滥用别人的信用卡后刷卡买手机，另一名31岁男子则被指至少34次盗用别人的信用卡，前后搭了500多元费用的德士，两人双双落网被控。

警方日前发文告表示，两名19岁和31岁男子分别在两起案件中，因涉嫌滥用他人信用卡和盗取信用卡信息被逮捕。文告显示，19岁男子是一名餐厅的服务生。两名男子昨天（4日）已经被控上法庭。

两名被告分别是19岁的鲁迪斯诺和31岁的莫哈莫·萨瓦。被告鲁迪斯诺面对七项控状，包括一项欺骗罪名指他盗用他人信用卡，以及六项与盗取信用卡无关的其他控状。被告莫哈莫·萨瓦则面对一项抵触滥用电脑法令的控状。

根据控状，被告鲁迪斯诺于2月27日晚上约9时42分，在怡丰城（VivoCity）二楼的电子产品零售商“挑战者”（Challenger）使用别人的信用卡，买了价值1539元的苹果手机。

当时，鲁迪斯诺谎称信用卡是他的，因此犯下欺骗罪。他的案件将在4月1日再次过堂。

控状显示，被告莫哈莫·萨瓦于去年11月21日至12月23日之间，至少34次使用他人信用卡网上呼叫德士。他在这期间的德士费用达562.91元。他的案件将在3月25日过堂。

商业事务局介入调查逮人

商业事务局介入两起案件的调查，很快掌握两人身份，并将他们绳之于法。

警方在2月24日接获通报后，指有人未经授权使用手机呼叫德士。商业事务局介入调查后，本月3日将莫哈莫·萨瓦逮捕归案。

2月27日，另一名受害人报案，指信用卡在未经授权的情况下，被人刷掉3000元。当局过后逮捕鲁迪斯诺。调查显示，他使用别人的信用卡，购买手机、背包和T恤等。

文告指出，诈骗罪名若成立，可面临长达10年监禁和罚款。抵触滥用电脑法令一旦罪成，则可被罚款最多5000元，或坐牢最长两年，或两者兼施。