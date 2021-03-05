带弱智男回家当“沙包”毒打 离婚汉监18月打2鞭

（早报讯）49岁离婚汉带22岁弱智男子回家，一进屋就戴上拳套把他当“人肉沙包”来“练拳”，对方自卫反抗被推倒后，离婚汉便脱掉手套继续打，直到见血还拿起木棍打他的背，甚至不让他回家，隔天早上才放人。

离婚汉埃迪昨日承认两项非礼罪、一项蓄意伤人罪和一项抵触杂项法令，被判坐牢18个月及鞭两下。

受害人沙菲克在小学一年级时已被诊断出是个弱智儿，与被告及被告的共犯哈斯礼丁（33岁）相识，后者也是轻微智障。

2019年6月28日傍晚，被告和共犯遇见受害人，把他邀上门做客。

一进屋，被告要受害人交出手机，随之戴上拳套，把对方当人肉沙包般对着他的脸狂打；共犯接着也加入，对着他的背部揍了几拳。

受害人为了自卫，用力一推，把两人都推倒。被告脱下手套，徒手继续打，把受害人打到流血，还用木棍打他的背。

接着，共犯到厨房拿出一把25公分长的刀，吓得受害人直求饶。

之后，被告要受害人清理客厅地板上的血迹，叫他睡在客厅，直到隔天早上才放他回家。

被告宁多挨鞭 盼可少坐牢

被告宁可多挨鞭，“少坐牢”。

受害人求情时说，自己已离婚，育有个六岁的儿子由社工照顾。

他独自住在租赁组屋，因担心房子会被建屋局收回，宁愿被鞭打多几下，都希望法官不要判他坐牢太久，“我知道错了”。