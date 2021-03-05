急症医院津贴将以住户人均收入计算 社区医院津贴将调高

（早报讯）一些沿用已久的本地医疗财务政策下来将出现改变。家庭负担较重、需要长期休养的病患将获得更多津贴，但收入较高病患的津贴会减少。

从明年中起，急症医院津贴将从只看个人收入，变为根据住户人均收入（per capita household income，简称PCHI）计算。社区医院的最高津贴级别也会调高至80％，同急症医院看齐。

同时，多年来差异变小的公共医院B2和C级病房将采用单一的津贴框架。入住A或B1级私人病房的病患，出院后到医院专科诊所（Specialist Outpatient Clinic，简称SOC）复诊，也可申请津贴，而不是像目前这样一直支付全费。

不过，收入更高的群体下来收到的津贴将减少。其中，住户人均收入超过3300元及6500元的病患，看专科医生的津贴将从目前的50%，分别减少到40%和30%。

卫生部高级政务部长许宝琨医生今天（3月5日）在国会拨款委员会辩论卫生部开支预算时说，有了PCHI计算法，就不再需要根据病房等级来评估病患支付能力和区分津贴级别，因此B2和C级病房将结合为单一的津贴框架。

目前，入住B2级病房可获50％至65％津贴，C级病房为65％至80％。经调整后，B2和C级病房的津贴将介于50％至80％，也就是说，最高和最低的津贴级别保持不变。这个津贴框架也适用于日间手术，目前的津贴额为65％。

随着冠病疫情趋于稳定，卫生部新财年的重点将回到继续改进医疗财务政策，以顺应时代变化。调整津贴框架是为了确保更有需要的低收入和中等收入家庭能获得所需的援助，以及鼓励病患寻求适当的治疗。简化及统一公共医院的津贴额，也会使医疗体系变得更精简完善。