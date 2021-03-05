市镇设社区联系站 明年料助1万4000租赁组屋家庭

（早报讯）疫情对弱势家庭的冲击大，政府下来两年将在全岛21个市镇设立社区联系站，帮助1万4000户租赁组屋家庭与孩子。

11个市镇包括红山、淡滨尼、宏茂桥、后港与实龙岗将在今年内设立社区联系站，其余10个市镇明年推行。

社区联系站（ComLink）自2019年起在惹兰固哥、文礼、景万岸-菜市和马西岭的租赁组屋区试行，惠及约1000户家庭。工作由各区社会服务中心领导，集合政府机构、区内社会服务机构和基层的资源，旨在为低收入家庭提供针对性的援助。

这些援助包括为孩子安排阅读和课外辅助课程、为年长者提供医疗服务、为家长提供生活技能课程，并帮助成年人找工作。服务免费。

负责社会服务整合事务的国家发展部长李智陞今天（3月5日）在国会拨款委员会辩论社会及家庭发展部开支预算时，透露社区联系站的进展与计划。

与此同时，政府也将改进工作流程，以加强跨机构协作，让受惠家庭能获得及时的援助。

社会及家庭发展部上个月推出的OneCV系统让有关机构的人员获取受惠者情况的相关资料，更有效率地提供支援。受惠者也省下来回提呈文件的时间。

李智陞说：“以前，一户家庭要申请租赁组屋、ComCare援助和托儿津贴时，得分三次提交证明收入的文件，有了OneCV，他们只需同意让机构通过这个平台获取资料。OneCV也有多层保安措施，确保个人资料安全储存。”

今年6月起分阶段推出的案例协调平台Case Connect则方便前线人员与社工进行转介工作，分享案例的进展。