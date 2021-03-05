更多有发展障碍孩童将能在学前中心接受早期介入支援

（早报讯）下来几年，更多有发展障碍的孩童将能在学前中心接受早期介入支援，更好地融入主流学习环境。

教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲，今天（3月5日）在国会辩论社会及家庭发展部开支预算时，预先透露共融幼儿园工作小组下个月发布的报告中，准备宣布针对特需孩童的援助措施。

工作小组根据不同特需孩童的需求，建议不同等级的支援。

第一等级支援中，幼儿培育署将同学前业者合作，从2023年下半年起，让每所学前中心委任一名“共融协调员”（Inclusion Coordinator）。受委任的员工将受训，并会同其他教师合作，以更及时发现可能面对发展障碍的幼童，并安排他们接受检测和支援。

第二等级支援中，政府将扩大两项针对有轻微发展障碍的孩童的早期介入计划，即“启发辅助计划－学习支持计划“（简称DS-LS），以及“升级版启发辅助计划”（简称DS-Plus）。

去年超过600所学前中心提供DS-LS计划。就读这些中心的5岁至6岁孩童，占本地该年龄层幼童超过40％；随着计划推展到更多中心，这个覆盖率到了2025年将增至60％，到了稳定阶段，则会达80％。

对于第三等级支援，幼儿培育署将在几所学前中心试行“包容性辅助试点计划”（Inclusive Support Programme），结合早期介入服务和学前教育，让有中度发展障碍的3岁至6岁孩童，直接在学前中心接受援助，不必像目前这样在学前中心和早期介入中心之间奔波。

至于有严重发展障碍的孩童，幼儿培育署会探讨让早期介入中心和学前中心加强合作，提供第四等级支援，让这些孩童有更多机会同一般儿童互动交流。