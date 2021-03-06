空运包裹装有鸦片类药物 三男女落网

（早报讯）来自越南的“药物”包裹被发现装有强效鸦片类药物芬太尼。执法单位随后展开调查，发现美芝路一个住宅单位成了制造咳嗽药水与药物的“基地”，涉案的三名男女被逮捕。

根据移民与关卡局、中央肃毒局以及卫生科学局的联合文告，3月1日早上，樟宜空运中心的关卡人员为包裹做扫描检查时，发现一个来自越南的药物包裹有异样。关卡人员进一步搜查后发现里头装有200瓶各20毫克的芬太尼（Fentanyl），此外也发现其他违例药物，如镇定剂和安眠药Diazepam、止痛药“加巴喷丁”（Gabapentin）等。

中央肃毒局当天下午展开调查，在美芝路逮捕一名30岁本地永久居民，这名女子是包裹的接收人。另有两名新加坡籍男子（分别62岁和25岁）也因涉嫌毒品活动被逮捕。

三人被带回他们在美芝路一带的“基地”。住宅单位内有其他违例药物，卫生科学局起获共约16公升的瓶装咳嗽药水，超过4500个药丸等，违例药物市价约9300元。

初步调查发现，住宅单位被用来制造和储存咳嗽药水和药物。一些器具如搅拌机、测量容器等也被起获。

当局还在调查这起案件。肃毒局提醒公众，拥有、吸食、进口或贩卖任何受管制药物是犯法的，违例者将被制裁。

进口、制造或供应违例保健品的行为也是犯法的。根据保健品法令，违例者可被监禁最长两年，或罚款最多5万元，或两者兼施。