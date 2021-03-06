行动党妇女团增设两小组研究女性课题

（早报讯）居家办公对身兼多职的女性有什么影响？人民行动党妇女团将增设研究小组和政策小组，以研究这类新趋势将如何影响本地女性，从而推动女性在社会中的发展。

也是人民行动党妇女团主席的人力部长兼内政部第二部长杨莉明，今早（3月6日）为该团的三八妇女节活动掀开序幕。

她致辞时说，协助女性取得成功，是永无止尽的旅程。随着局势的改变，我们也必须重新探讨如何更好地协助女性实现她们的潜能。

为了更好的了解女性的需求和她们所面对的问题，妇女团将增设研究小组和政策小组。

她说：“研究小组将紧密观察本地和国际趋势以及这些趋势对女性造成的影响，例如怎么确保居家办公在协助女性兼顾家庭的同时，不会影响职业发展。我们的政策小组也会通过立场报告（position paper）提出建议。”

研究小组和政策小组将分别由白沙—榜鹅集选区议员杨涴淩与马西岭—油池集选区议员苏慧敏带领。

杨莉明受访时说，希望通过设立研究和政策小组，加强推动女性在社会上的发展，巩固女性的地位。

“我们的团队有众多的女性，她们也带来新的技能，为了积极利用这一点，我们设立两个新的小组，给予她们平台。这是妇女团更新结构的方式。”

也是全国职工总会妇女与家庭事务处署长的杨涴淩受访时说：“通过研究小组，妇女团能够集结各方的力量，以更全面的观点来探讨一些趋势与议题对女性有什么影响。”