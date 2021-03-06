4个月内以假身份 色情短信连发3女郎 男子判监罚款

（早报讯）30岁男子躲在虚假身份下，短短四个月内发色情短信给曾一同工作的一名女主管及两名女同事，还曾在被发现真实身份后谎称手机不见，短信不是他发的。男子昨日认罪，被判坐牢三年又一周，以及罚款4000元。

被告共面对八项控状，包括三项通过电子媒介传送猥亵照片与视频、三项抵触防止骚扰法令、一项抵触影片法令和一项滥用毒品法令。

主控官以其中五项提控，余项交由法官下判时一并考量。他昨日认罪后，被判坐牢三年又一周，以及罚款4000元。

为了保护受害人，法官下令媒体不得公开任何可能泄露受害人身份的资料，包括被告的姓名。

案情揭露，被告于2019年4月19日至5月24日之间，在社交媒体上开设几个假账号，盗用他人的照片，以假身份发出轻佻猥亵的短信。

4月19日至5月10日之间，被告曾多次向26岁的女同事要求加友，还不断试图与她视讯。由于她不认识那账号名字，便没有回应。

后来，被告又用面簿的假账号给女同事发猥亵短信。女同事点入账号，发现手机号码跟被告的一样，便向主管举报。主管质问被告，他却否认，称手机不见了，但仍被停职。

停职后，被告才向女同事承认发短信的就是他，还说因为觉得她很“辣”，看了她的照片就想给她发不雅照片和短信。

另一名受害人是22岁女子，她是被告的前主管。被告也用假账号，多次尝试视讯，随之也发色情短信。

虚称是旧同学 发不雅照“证身份”

男子随口说出个名字，称自己是中学同学，受害人信以为真。岂料，她数日后撞见真正的中学同学，得知被告撒谎，要他发照片证实自己的身份，他却发了一张下体照。

2019年2月27日凌晨12时42分，被告喝醉后，随意搜寻自己的手机记录，想找个女生聊天。

当被告的前同事（22岁）见他发来短信，问他是谁，他却胡乱说了个名字，谎称是她中学同学。他不愿告知真实身份，担心她不愿意跟他聊天。被告问前同事是否还单身，更约她出来见面，但他却无意赴约。

岂料，前同事数天后撞见那名中学同学，一问之下发现跟自己聊天的并非此人，便要求被告发照片来确认身份。

当时，被告正在看色情片，结果把下体勃起的照片发给她，令她愤而报警。