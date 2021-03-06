游泳学校清洁工误把氯粉倒排水道 引发化学作用爆炸

（早报讯）裕廊爆炸惊魂，游泳学校清洁工误把清洗泳池的氯粉（chlorine）倒进排水道，引发化学作用发生爆炸，爆炸巨响吓坏附近餐馆的食客，惊动警方民防到场，清洁工送院检查。

这起事件发生在昨晚约8时30分，地点是裕廊商业大道的一间游泳学校Happy Fish Swim School。

《联合晚报》记者昨晚接获读者通报，午夜走访现场向游泳学校老板陈健勇（33岁）了解来龙去脉。

陈健勇说，学校是使用自动化的盐水制氯机保持泳池清洁，但还是会存放几桶氯粉以备不时之需，比如泳池被弄脏时，就需用更强的氯粉加以清洗。

然而这几桶氯粉近日发出强烈的刺鼻味道，他们于是把五间分校的氯粉都载到裕廊的游泳学校，准备交给废物管理公司处理。

不料在昨天，学校的一名孟加拉籍清洁工疑闻到异味后，擅自将发出臭味的其中三桶氯粉倒进排水道。

陈健勇透露，这三桶氯粉各剩15公斤，清洁工一共倒了约45公斤的氯粉进排水道。

他说：“氯是高反应性的化学物质，疑和排水道里的细菌接触产生化学反应，五分钟后在排水道内发出爆炸声。”

学校员工告诉陈健勇，爆炸后看到青色气体从排水道井盖溢出，并闻到刺鼻的味道，青色气体相信就是氯气（chlorine gas）。

爆炸声响惊动隔壁餐馆的食客，学校和餐馆双双报警。民防人员抵达现场，在排水道里灌水清除氯气。

陈健勇说：“我们的清洁工当时吓坏了，他说身体有些不适，所幸去医院检查后并无大碍。”

民防部队受询时证实此事，民防人员到场后使用气体检测仪，发现排水道里有某种气体，于是用水枪清除气体，也将一人送往黄廷方综合医院。