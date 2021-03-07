单位没人应门 又有八名送餐员被阿窿耍

（早报讯）又一起阿窿利用送餐员恶搞事件，逾八名送餐员接获订单送餐到组屋单位落空，警方介入调查。

这起事件发生在昨午（3月6日）4时53分左右，地点是勿洛水池景（Bedok Reservoir View）第766座组屋。

附近居民阿尔凡透露，事发时有8至10名送餐员到场，涉事单位并没有订餐，送餐员因此只能在组屋走廊等候。

一般相信，有送餐员报警，警方因此到场调查。

记者今早（3月7日）走访现场时，不愿透露姓名的居民表示，昨天下午出来丢垃圾时，看到警察和送餐员在走廊谈话，情况持续了超过一个小时。他表示，并不知道发生什么事情，平日也没有见过有人来骚扰。

据透露，涉事单位里住着一对30多岁的年轻夫妇，还有一个宝宝，于两三年前才搬来。

他说，平日很少见到这一家人，他们都出去上班。只是偶尔在电梯遇到，会见面打招呼，他们为人也很友善。

警方受询时证实，昨天下午4时53分接获一起蓄意骚扰事件的报案。

发言人指，初步调查显示其中一个住宅单位接到由非法阿窿下单的多个上门订单。警方目前正展开调查。

警方表示，对于阿窿骚扰事件持零容忍态度。“蓄意对公众造成滋绕，扰乱安宁的人，将被逮捕，并依法严惩。”

送餐平台:

正在跟进

送餐平台Foodpanda表示，公司正在跟进事件。

“送餐员全天候辛勤工作，把热腾腾的食物送到居民家中。我们呼吁各方负责任地使用送餐服务。”

过去案例：

1：2月20日晚，8名送餐员接到订单，送餐到宏茂桥3道第126座的一个单位，结果白忙一场。

2：2月19日傍晚，至少12名送餐员相继接到订单后来到阿裕尼巷上段第7座组屋，抵达后却找不到相关单位。