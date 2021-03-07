义顺小吃店招牌突脱落 工作人员直呼“吓死人

（早报讯）纳福城惊魂一幕，小吃店刚开一个月，整块招牌突轰然脱落。

这起事故于昨早（3月6日）11时许发生，地点在义顺纳福城一楼一间名为Kueh & Mee的小吃店。

记者昨午走访时，半块招牌跌落在地，另半块招牌则悬吊着，部分砸在柜台上。另外，数片假天花板也脱落，形成一个大窟窿，许多电线和冷气管道也曝露在外。据观察，跌落在地的招牌旁还有几块蛋糕，相信是坠落时被打翻，现场一片狼藉。

大约七名员工围坐在一起，看似惊魂未定，工作人员也将涉事处围起来，但有不少路过的公众纷纷驻足观看。小吃店老板受访时表示，招牌突然坠落让他们措手不及，目前不知事出原因，幸好没有砸到人。

涉事处刚好在巴士转换站与商场的出入口附近，负责扫安全码的工作人员直呼“吓死人”。

“当时听到一点点东西脱落的声音，随后招牌轰然掉下。店里有两名客人，事后也离开。招牌跌落的地方，正好是客人排队点餐的地方，幸好当时那里没人，否则后果不堪设想。”

Kueh & Mee面簿显示，该纳福城分店于上月3日开张，才开店仅一个多月。

纳福城受询时表示，部分假天花板在涉事小吃店脱落，无人在事件中受伤。

发言人指出，商场保安和工作人员事后也到场给职员和顾客提供援助，出于安全考量，涉事处被封锁，小吃店目前也已关闭整修，商场的其他店家则照常营业。