民众争约祭祖 光明山普觉禅寺网站频当机

（早报讯）光明山普觉禅寺将在3月15日至4月25日开放给公众追思祭祖，民众争相预约祭祖时段。清明节前最后一个星期六、本月27日的时段昨晚（3月6日）才开放就已约满。网站也因访问量过高而不时出现故障。

为错开这段高峰期的人流，光明山要求公众在网上预约，而且最多为五人一组提出申请。

每个时段为一个小时，并最多只能容纳250人。

光明山发言人受询时说，祭祖名额会提前三周开放预约，预约网址会在每天晚上9时准时开启新一天时段的预约。

“例如，网站在今晚9时会开放3月28日的祭拜时段供公众预约。目前3月27日的所有时段已经约满，20日和21日也只剩早上的时段。”

由于访问量激增，网站不胜负荷，频频当机，不少网民也在面簿上申诉无法进入网站。

发言人回应说，其信息技术部门正在解决无法浏览网址的问题，敬请公众谅解。

此外，光明山也建议公众派家庭代表前来祭拜先人，尽量让年长人士和儿童留在家中。公众也应乘搭公共交通前往寺院，开车人士则必须通过新民道转入光明山路才能入院。

4月4日清明节当天，光明山不开放，而是举办清明超度闭门法会，公众可选择报名让寺院为已登记牌位的信众祭拜祖先。

公众也能通过光明山面簿页面和YouTube频道观看法会直播。