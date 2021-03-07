珍珠坊“添宝”结业促销清货 店未开已排长龙

（早报讯）添宝珠宝珍珠坊分行办结业促销，以比市价少三元的金价出售916金饰，未开门店外就已排起长长人龙。

网上近日来流传添宝珠宝（TianPo Jewellery）结业清货消息，916金以每克77元的价格出售，999纯金则以每克83元的价格出售，消息传开后，金庄外连日来人潮不断。

根据记者咨询，周边其他金铺的金价，916金以每克80元的价格出售，999金的售价则是每克86元。

为了进一步了解情况，《联合晚报》记者今早（3月7日）在添宝珠宝珍珠坊分行11时开门营业前就到场，金庄外已有30余人排队等着要买金。

住在附近的严先生（65岁，退休人士）说，之前金价高涨，最贵的时候916金每克要价90多元。“现在总算跌价，这里又搞促销，所以想来这里买金送给媳妇。”

今早10时30分就来排队的李秀容（39岁，家庭主妇）说，家婆生日要到了，想来买金饰给家婆祝寿，得知这里有促销就过来看看。

想给女友生日惊喜的林静智（25岁，学生）今早排队半个多小时，花700多元买了一条金链送女友。对他而言，这个促销有喜有悲，喜的是捡到便宜货，悲的是冠病疫情带来的冲击，又再导致一个大家熟悉的品牌的消失。

他说：“这个疫情对珠宝行似乎有很大的冲击，许多店面都在办促销，这家更是因为要结束营业而办清货促销。这是我第一次光顾这家金庄，但或许也是最后一次了。”