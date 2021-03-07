防诈骗新招 警方：WhatsApp上别分享个人资料

（早报讯）近来有诈骗分子为行诈而盗用民众的即时通信应用WhatsApp账号。警方因此提醒，不要透过WhatsApp透露个人资料或银行账户密码，即使提出要求者是自己认识的人，也应提高警惕。

警方星期天（3月7日）发表文告指出，近来一些诈骗案件中，受害者都是在将个人资料分享给手机联络名单上的亲友，或点按别人发来的“钓鱼”（phishing）诈骗链接后，发现银行户头有未经授权的交易。

警方解释，这主要因干案者先索得了一些WhatsApp账号的个人识别密码，再冒充账号用户，对用户联络名单上的亲友下手。

这些诈骗分子一般都直接向受害者索取账号个人识别密码，或透过登入对方的留言信箱（voicemail）取得密码。

警方建议WhatsApp用户使用WhatsApp的“两步验证”（two-step verification）功能。若有不法之徒登入账号，用户会接到认证通知，这可防止账号被盗用。

另外，民众也应更改手机留言信箱的既定密码，以防诈骗。如果不需要留言功能，民众也可联络电信服务公司，以停用留言信箱。

民众可以上网或拨打反诈骗热线1800-722-6688了解防范骗案的更多信息，或拨打1800-255-0000或上网提供诈骗案的线索。所有资料将保密。