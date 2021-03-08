周一开市前可关注股票

（早报讯）在怡和（Jardine）家族股票和银行股的支持下，新加坡海峡时报指数上周重新站上3000点，周五闭市报3013.85点，全周上涨64.81点或2.19％。

美国股市方面，华尔街股市上周五在震荡交投中大幅收高，纳斯达克指数反弹，曾一度跌至较纪录高位低约10%的水平。全周标普500指数上涨0.8%，道琼斯工商指数上涨1.8%，纳斯达克指数下跌2.1%。

下列为今早开市前可关注股票：