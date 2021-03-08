周一开市前可关注股票

（早报讯）在怡和（Jardine）家族股票和银行股的支持下，新加坡海峡时报指数上周重新站上3000点，周五闭市报3013.85点，全周上涨64.81点或2.19％。
美国股市方面，华尔街股市上周五在震荡交投中大幅收高，纳斯达克指数反弹，曾一度跌至较纪录高位低约10%的水平。全周标普500指数上涨0.8%，道琼斯工商指数上涨1.8%，纳斯达克指数下跌2.1%。
下列为今早开市前可关注股票：
- 扬子江船业（Yangzijiang）签订总值17亿4000万美元的造船合同，由于2022年至2023年交货，因此对本财年盈利表现没有造成任何重大影响。
- 尚乘集团（AMTD International）披露旗下子公司AMTD Capital获得中国互联网企业小米集团的战略投资，集团没有透露具体投资数额，但小米将持有AMTD Capital的49.87％股权。
- 联明集团（Lian Beng）持有75％股权财团已行使认购权，向面包物语（BreadTalk）收购全球总部大厦。去年除牌的面包物语以1亿1800万元把全球总部大厦脱售给联明集团财团。面包物语承诺以主要租户身份租回大厦，最初期限为10年。它有权在10年租期后买回大厦，或者延长租约多五年。
- 停牌的英诺太平洋（Innopac）没有成功申请延期上月22日司法管理审讯，结果司法管理申请遭驳回。若情况需要，公司表示会重新提交司法管理申请。
- 腾飞印度信托（Ascendas India Trust）计划收购位于印度真奈一栋甲级工业厂房，料今年年中完成交易。收购价预计为21亿1000万卢比（3830万新元）。
信托上周五前宣布，该栋工业厂房位在马欣德拉世界城（Mahindra World City），第一阶段项目的净可出租面积约42万平方英尺，目前仍在建设中。
第一阶段项目已完全预租给台湾电子制造公司和硕联合科技（Pegatron Technology），租约七年，租金将逐年提升。