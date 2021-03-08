人力部检讨措施 为女佣提供更强大支持网

（早报讯）为了阻止外籍女佣被虐的事件发生，当局将检讨三方面的措施，包括加强与女佣沟通的方式、医生通报体检报告的制度，以及强化与伙伴机构的合作，为女佣提供更强大的支持网。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳今天（3月8日）在国会回应工人党阿裕尼集选区议员严燕松关于外籍女佣被虐的询问时说，人力部以三管齐下的方式保护女佣的利益。当局接下来也会检讨这些措施，以加强对女佣的协助，减少虐佣事件。

颜晓芳说，在加强和女佣的沟通与了解方面，女佣中介应该确保女佣能够融入她们的新工作环境。

“通过和那些刚到本地的女佣，进行一对一的对话，以及确保她们有强制性的休息日，能够让受虐的女佣有更多寻求援助的机会。”

在医生的通报方面，当局也会进一步和医疗界合作，协助他们更好地发现女佣被虐或焦虑等现象。

自2017年起，医生在为女佣进行每半年一次的强制体检时，若发现遭虐待的迹象，必须报警或通报人力部。

颜晓芳说，除此之外，当局的合作组织如职总家庭佣工中心（Centre For Domestic Employees，简称CDE）和前线保障支援小组（Forward Assurance and Support Teams，简称FAST）也将加强他们的宣导以及与女佣的沟通，以更好地为女佣提供协助。

她说：“我们会和各利益相关者合作，加强为女佣提供支持，同时也在我们的家庭和社区里，为他们建立互相尊重的文化。”