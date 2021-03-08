公用局推出“气候正在变化”宣导运动 提高公众相关意识

（早报讯）配合新公布的2030年新加坡绿色发展蓝图，公用事业局推出“气候正在变化”宣导运动，让更多公众了解气候变化如何影响我国，以及须尽早采取行动保护家园和生活。

根据公用局今天（3月8日）发出的文告，“气候正在变化”（The Climate is Changing）运动将介绍当局在增强洪水防御、加强海岸防护、通过洁净能源减少碳足迹，以及保障水供四方面所做出的努力。

为强调这些任务的迫切性，公用局将通过电视广告，结合现实和假定未来的视角，阐述气候变化对我国的影响。内容包括极端和不确定的气候导致雨水变多，更常发生淹水时间；极地冰帽融化，海平面上升，可导致新加坡被淹没；公用局在蓄水池建浮动太阳能光伏系统，减少对化石燃料的过渡依赖。

公众也能在地铁站和巴士站看到这些海报。

此外，约50个零售业者和商家，包括泡泡茶连锁店里喝（LiHO Tea）、电器零售商COURTS和Swensen's餐馆等将在本月推出以蓝色为主题的优惠活动。22日当天，全岛43个建筑和地标，包括滨海湾花园和新开幕的吉宝滨海东海水淡化厂等将亮起蓝灯。

公用局将推出“蓝色热点地图”，区块越蓝，意味着那一区支持节约用水的活动和促销越多。公众可上网www.makeeverydropcount.gov.sg了解更多详情。