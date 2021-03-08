（早报讯）跨岛线第一阶段预计今年第二季动工兴建，2030年通车。

陆路交通管理局今早（3月8日）发文告宣布，将设计和兴建航空园站（Aviation Park Station）和罗央站之间的钻掘隧道土木工程颁给大成建设（Taisei Corporation）和中国建筑工程（China State Construction Engineering Corporation）新加坡分公司组成的联营公司。合约总值3亿5600万元。

3.2公里隧道兴建工程预计今年第二季展开。陆交局将首次采用大直径隧道钻凿机，兴建设有两条轨道的隧道。

文告指出，大成建设和中国建筑在提供设计与兴建建筑服务都持良好记录。大成建设正在兴建汤申－东海岸线的滨海湾站和隧道，中国建筑则在建造环线第六阶段延长线的岌巴（Keppel）和广东民（Cantonment）站，及东北线延长线的隧道。

跨岛线是我国第八条，也是最长的全地下地铁线，全长超过50公里，其中近一半的地铁站是转换站，方便乘客转换地铁前往目的地。启用初期，预计每天乘客量超过60万人次，长期可增至超过100万人次。

它将分三个阶段兴建。首阶段长29公里，有12个地铁站，即光明山站、德义、宏茂桥、达维士笃（Tavistock）、实龙岗北、后港、德福、淡滨尼北、巴西立、巴西立东、罗央，以及航空园站。通车后，超过10万户家庭将受益。

跨岛线其他阶段的研究正在进行中。