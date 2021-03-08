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跨岛线第一阶段预计今年第二季动工兴建

文 / 邓玮婷

发布 / 2021年3月8日 1:10 PM

更新 / 2021年3月8日 1:23 PM

陆路交通管理局3月8日发文告宣布，将设计和兴建航空园站和罗央站之间的钻掘隧道土木工程颁给大成建设和中国建筑工程新加坡分公司组成的联营公司。（陆交局提供）

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（早报讯）跨岛线第一阶段预计今年第二季动工兴建，2030年通车。

陆路交通管理局今早（3月8日）发文告宣布，将设计和兴建航空园站（Aviation Park Station）和罗央站之间的钻掘隧道土木工程颁给大成建设（Taisei Corporation）和中国建筑工程（China State Construction Engineering Corporation）新加坡分公司组成的联营公司。合约总值3亿5600万元。

3.2公里隧道兴建工程预计今年第二季展开。陆交局将首次采用大直径隧道钻凿机，兴建设有两条轨道的隧道。

文告指出，大成建设和中国建筑在提供设计与兴建建筑服务都持良好记录。大成建设正在兴建汤申－东海岸线的滨海湾站和隧道，中国建筑则在建造环线第六阶段延长线的岌巴（Keppel）和广东民（Cantonment）站，及东北线延长线的隧道。

跨岛线是我国第八条，也是最长的全地下地铁线，全长超过50公里，其中近一半的地铁站是转换站，方便乘客转换地铁前往目的地。启用初期，预计每天乘客量超过60万人次，长期可增至超过100万人次。

它将分三个阶段兴建。首阶段长29公里，有12个地铁站，即光明山站、德义、宏茂桥、达维士笃（Tavistock）、实龙岗北、后港、德福、淡滨尼北、巴西立、巴西立东、罗央，以及航空园站。通车后，超过10万户家庭将受益。

跨岛线其他阶段的研究正在进行中。　

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