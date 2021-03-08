60岁至69岁年长者 可提前接种冠病疫苗

（早报讯）随着更多冠病疫苗供应运抵新加坡，60岁至69岁年长者将可提前接种。他们下来几天将陆续收到邀请信，无需等到3月底才接种。

卫生部今天（3月8日）发文告说，我国的疫苗接种计划进展顺利。截至昨天（3月7日），已有37万9000人至少接种第一剂疫苗，其中，逾21万7000人已接种第二剂。

70岁及以上年长者中，则有超过5万5000人已接种第一剂疫苗，另有9万6000人已预约在下来几周内接种第一剂。

卫生部下来将把接种计划逐步扩大至更多染病风险高的群体，以及从事必要服务的前线人员，包括邮差和送货员、记者和银行人员等。

与孩童和青少年长时间接触的教职人员，也将开始接种。卫生部将从学前中心、学校、工艺教育学院和理工学院展开接种计划，再逐步扩大至其他教育机构。

卫生部也会为住在宿舍的客工接种。住在五个规模最大的宿舍，却从未感染冠病的1万名客工将优先接种。已完成接种的客工，可从目前的每14天例行检测一次，改为每28天一次。

另外，当局将在本月较迟时候，为定期从马来西亚运送必需品到新加坡的指定货车司机提供接种，以降低病毒传播风险。符合条件的司机，将获得贸工部的简讯通知。

从4月起，接种计划将扩大至其他群体。卫生部强调，所有新加坡人和长期居民都有机会接种。