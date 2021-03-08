老巴刹电房“爆炸” 50摊贩食客疏散

（早报讯）不久前刚翻新，老巴刹室内传“雷响”，电房突然“爆炸”，白烟不断窜出来，整个建筑电流中断，50名摊贩食客紧急疏散，生意受影响。

事故发生昨天（3月7日）下午5时20分，老巴刹不知何故，在传出一声爆炸声响后，电房狂冒烟失火。

记者接获通知赶往现场时，火势已被扑灭，不少工作人员在出事的电房进进出出，相信是在调查失火原因。据观察，老巴刹案发后电流中断，里头漆黑一片，由于无法营业，几乎所有摊主已经离开现场。

伊姆兰（25岁，沙爹摊位助手）受访时说，事发时他正在为顾客点餐，耳边突然传来巨响，他还在纳闷室内怎么会有震耳欲聋的打雷声，回头一看，才发现老巴刹旁的电房在冒白烟。

“警员很快就出现，叫大家赶快离开，我这才意识到起火了，赶快往外跑。”

煮炒摊位助手张先生（40岁）说，他们的摊位就在电房隔壁，事发时听见爆炸声，但大家忙着工作没多注意，直到看见有工作人员匆匆到电房查看时，才得知失火了。

他说，事发后建筑电流中断，负责人告知摊主晚上不能营业，不少摊主也都直接回家去了，但是他们所准备的食材却不知如何是好。

“冰箱没电，准备好的食材解冻后也不能留，若是电力一直没有恢复，可能得要把食材丢掉。”

民防受询指出，当天接获火患通报，白烟从电房冒出，一些摊贩立即用灭火器灭火。火患涉及电房内的电缆，民防人员使用压缩空气泡沫柱灭火，大约50人被警方疏散，无人受伤。

起火原因还在调查中。