本地首名女商务飞机师张雅凤 入选新加坡杰出妇女

（早报讯）本地首名女商务飞机师张雅凤也是新加坡飞行学院的第一任首席教官，曾教导并培养无数名男飞行员，在业界被视为传奇人物，去年逝世的她今年获追封为新加坡杰出妇女之一。

配合国际妇女节，新加坡妇女组织理事会今早（3月8日）在总统府举行第七届“新加坡杰出妇女荣誉榜”（Singapore Women’s Hall of Fame）颁奖典礼，张雅凤是今年七名荣登荣誉榜的本地女性之一。她去年因乳癌复发而在澳大利亚病逝，终年68岁。

因冠病疫情，原本该于去年3月举行的年度颁奖典礼延迟至今，今早以线上结合线下的方式进行。社会及家庭发展部把今年定为“欢庆新加坡女性年”（Year of Celebrating SG Women），新加坡妇女组织理事会今早也在颁奖典礼上揭晓由新加坡植物园特别培植出的新品种胡姬花，并命名为“新加坡女士凤蝶兰“（Papilionanthe SG Women），献给所有新加坡女性，象征她们的持续进展、贡献及志向。

这个名为“新加坡女士凤蝶兰”的胡姬花，属新加坡国花卓锦万代兰（Vanda Miss Joaquin）品种。

哈莉玛总统和教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲也受邀到场表扬这些杰出女性。哈莉玛总统也曾在2014年登上荣誉榜。

以下是七名荣登荣誉榜上的得奖者：