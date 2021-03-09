周二开市前可关注股票

（早报讯）受蓝筹股的企业消息推动，本地股市再次逆流而上，海峡时报指数昨日劲涨57.31点或1.90％，闭市报3071.16点。

美国科技股周一隔夜大幅下挫，将纳斯达克指数推入回调区间，盖过了因市场寄望1.9万亿美元冠病援助议案将刺激美国经济复苏而上涨的股票的影响。道琼斯工商指数收高0.97%，标普500指数收跌0.54%，纳斯达克指数收挫2.41%

下列为今早开市前可关注股票：

1. 怡和控股（Jardine Matheson）昨天宣布将以每股33美元的价格收购其余它未拥有的怡和策略（Jardine Strategic）股权，怡和策略、怡和控股以及牛奶国际（Dairy Farm）股价全天分别暴涨19.49％、15.48％以及8.05％。怡和策略股票交易异常活跃，成交量接近380万股，总值超过1亿2525万美元。

分析师指出，怡和控股提出的收购价，显著低于怡和策略的资产价值，但该交易或可推高怡和策略的公允价值。

2. 星展集团（DBS）昨天发布年报指出，由于营运环境艰巨、银行普遍削减开支以及净利下跌26％，导致高博德的花红减少。

星展集团去年净利下跌26％，主要是因为集团保守地拨出一般准备金，用作抵御疫情带来的资产素质风险，导致总准备金翻了四倍。

星展集团执行总裁高博德（Piyush Gupta）在2020年的薪酬减少24.3％至约918万元。在这之前，他的薪酬在2017年至2019年连续三年上扬。

3. 星狮地产（Frasers Property）的12亿8000万元附加股配售计划获得两个主要股东的支持，集团希望借此加强工业、物流和商业园区方面的投资，抓紧疫情带来的新趋势的商机。

星狮地产在上个月宣布这项配售附加股的计划，并在昨天召开说明会披露更多细节。集团会按每100股配37股比例，配售这批可弃权（renounceable）的附加股，每股售价1.18元。这项计划获得主要股东的支持，泰国TCC Assets和泰国酿酒（Thai Beverage）承诺按比例来认购其中86.63％的附加股，或相当于11亿零900万元的资金。

4. 米支付（MC Payment，前称慧视科技）透露已和代理机构华侨证券签约，将以每股0.40元，私下发售1600万新股（占扩大后股本的5.75％），筹集约550万元净资金，供用于赎回债券和一般营运。这些新股无机构承销，发售价比上周四交易量加权平均价0.4543元低约12％，是公司与代理谈商达致的价格。米支付昨日股价跌2.2％，收报0.445元。

5. 向阳科技（Sunningdale Tech）今天开始停牌。它昨日最后一个交易日股价收报1.65元（与收购价相同），涨0.61％。