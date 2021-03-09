陪友找情敌单挑 青年“助阵”变砍人

（早报讯）大巴窑血案，18岁青年为友壮胆，“助阵”砍人，昨日（3月8日）认罪。

被告是18岁的本地男子，他昨日承认使用武器蓄意伤人罪，触犯冠病19（临时措施）法令、腐蚀性和爆炸性物体和攻击性武器法令和车辆（第三方风险与赔偿）法令。

这起蓄意伤人事件发生在去年5月27日，地点是大巴窑1巷第106座组屋楼下。

《新明日报》日前报道，20岁的受害者相信是应约与女友的前男友扎米尔（21岁）摊牌，岂料对方带了三名同伙前来砍人，伤者的头部与手臂受多处刀伤，全身浴血逃回家。被告是同伙之一。

根据案情，被告邀请包括扎米尔在内的两名友人来家里吃饭，扎米尔表示他有一把爪刀，想要去大巴窑找受害者单挑，希望另两人前往“助阵”，并安排友人阿坦（30岁）载他们三人到案发地点与受害者见面。

案发当天，受害者于下午5时45分抵达组屋楼下，扎米尔挑衅受害者打一架，受害者提出到附近的一家便利店买食物和饮料，坐下来好好交谈。

扎米尔同意后和受害者沿着第106座组屋附近的走廊走着，下午5时59分左右，扎米尔取出爪刀多次砍伤受害者的头和手，导致他流血，还踢了他几脚。阿坦赶到现场，也踢了受害者几次。

被告和另一名同伙则在附近观察情况，四人随后立即逃走。

受害者同日在陈笃生医院接受治疗，根据医疗报告，受害者左臂、手部及拇指都各有约4公分割伤，头皮、前额和右上臂伤口需缝合。

他在全麻醉下进行左前臂、左手、右手拇指和右手食指伤口清创手术，事后也需夹板固定受伤的手腕四周。

被告求情时表示，在还押的五个月里他有所反省，也很后悔。

法官下令提交缓刑监视和青年改造所报告，案展至本月29日下判。