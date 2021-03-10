周三开市前可关注股票

（早报讯）公债收益率回降加上股指期货显示美国科技股将回弹，促使亚太股市昨日多数回升，新加坡海峡时报指数昨天继续显著扬升37.37点或1.22％，收报3108.53点。
美国周二隔夜股市收高，纳斯达克指数创4个月来最大日涨幅。随着美国国债收益率回落，投资者涌入近期连续重挫的科技股。道琼斯工商指数收涨0.1%，标普500指数涨1.42%，纳指收高3.69%。
下列为今早开市前可关注股票：
- 全球手套需求量持续飙升助顶级手套（Top Glove）创下历来最高季度营业额，截至2月底第二季营业额同比增长336％至53.7亿令吉，净利则飙升约24倍至28.69亿令吉（9.46亿新元），每股盈利令吉35.77仙。集团指出，销售量处于上升趋势，同期相比上升了19％，然而环比则下滑8％，这是因为2020年11月及12月巴生中路工厂生产的短暂停产。董事会建议在4月6日派发总计25.2仙的股息（包括特别股息，共占盈利的70％），这使上半年股息总计达41.7仙，相比2020财年全年的每股11.8仙，是增长了253％。集团维持50％股息派发率的政策，第二季派发的特别股息占盈利的20％，它打算第三和第四季也派发特别股息使派发率达70％。
- 大华银行（UOB）多达98％符合条件的雇员将在今年6月获得加薪与升职的机会，这不包括高级管理层。该行昨天发表文告说，银行在例常的年底考核活动前进行这一轮年中考核，表明银行对今年的经济复苏充满信心。
- 美鹰酒店信托（Eagle Hospitality Trust）在美国申请破产保护的业务——美鹰酒店房地产投资信托（EH-REIT）以及两家新加坡公司（简称“EH-REIT等”），已经与最佳竞标者Madison Phoenix LLC签署“假马合约”（Stalking Horse Agreement），该竞标者愿意以总计4亿7000万美元（6亿3200万新元）买下有关的15个美国酒店房地产。
- 随着我国展开疫苗接种计划，酒店房地产投资信托的前景开始受看好。不过，由于全球旅游需求还要看冠病“脸色”，加上政府也会对重开边境与放宽旅游限制采取谨慎做法，这类信托近期内仍面对挑战。分析师建议买入的酒店信托依次是雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）、城市发展酒店服务信托（CDL Hospitality Trusts）和远东酒店信托（Far East Hospitality Trust）。
- 康福德高（ComfortDelgro）股价昨天上扬3％，主要是政府上周将检讨目前用于经营滨海市区线的融资框架，并确保地铁业者新捷运会持续以可靠、高效率及可持续的方式经营该地铁线的消息所带动。该股在本周一涨1.9%后，昨天继续上扬3%至1.7元。