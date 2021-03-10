20岁青年计划刺杀本地犹太教徒 被内安局拘留

（早报讯）20岁前全职国民服役人员自我激进化，两次计划刺杀本地犹太教徒，也计划到巴勒斯坦参加对抗以色列的武装组织，当局本月援引内部安全法令将其拘留。

内部安全局上月逮捕新加坡籍男子阿米鲁（Amirull bin Ali），他原本在军中担任行政助理。国防部通报当局他可能已被极端意识形态激进化。

内安局今天（3月10日）发文告指出，阿米鲁视以色列为巴勒斯坦的压迫者。他在2019年7月观看有关本地犹太社群的纪录片后，对于他们能在这里和平生活、巴勒斯坦人却在受苦，感到非常愤怒。

为此，他计划在一个周六、滑铁卢街犹太教堂（Maghain Aboth Synagogue）举行集体祈祷后，以刀子展开袭击。他的目标是杀害三名犹太教男子，因为他认为犹太教男性都曾在以色列服过兵役，并曾对巴勒斯坦人“施暴”。

（左）阿米鲁计划使用以前买的刀子，刺杀本地犹太教徒。为了避免在练习过程中损坏刀子或伤到自己，阿米鲁用聚氯乙烯（PVC）塑料仿制一把刀（右图）。（内部安全局提供）

不过，由于担心这么做不能成为烈士，阿米鲁一直犹豫。直到去年12月，他看到以色列警察过度执法打死巴勒斯坦自闭者的网络视频后，再次燃起袭击犹太教徒的想法。他考虑在圣诞节动手，并改戴黑色滑雪面罩，但最终未付诸行动。

根据内安局调查，阿米鲁是单独行动。没有迹象显示他企图怂恿他人激进化或参与自己的袭击计划，亲友同样不知道他的计划。

内安局重申，一旦发现有人对我国安全造成威胁，会采取果断行动制止暴力行为。“如果阿米鲁没被发现，他可能最终会在新加坡发动袭击，或前往国外参加武装暴力。”

国防部也发文告说，武装部队会继续保持高度警惕，留意军中是否有人出现激进化迹象。