被指掴脸戳眼虐佣 女雇主被判无罪

（早报讯）缅甸女佣哭诉，被女雇主掴脸、戳眼、撕日记，经审讯，法官指女佣单方面证词不足，最后判女雇主无罪。

判词显示，涉事的女佣金来自缅甸，2016年7月16日起在女雇主李云音（53岁，音译）位于兀兰的住家工作。

金是初次来新，女雇主还有一个儿子和两个女儿。

2017年12月4日，金离家后前往柏龄大厦的“情义之家”柜台求助，称被虐待，当天被带到警局报案。

经调查后，女雇主被控上法庭，她被指在2016年7月至2017年12月期间，数度掌掴女佣的脸，撕破她的日记本以及用手指戳女佣右眼。

根据控方的说辞，女佣开工三天后，女雇主就因对她的工作不满而掌掴她的脸；第二次掌掴她，是因为不满女佣把从冰箱拿出来的食物放在地上的报纸上处理。

辩方则表示，女雇主与前任女佣相处20多年，之前也请过六七个女佣，都没有遇到问题或被投诉，金受雇期间，能自由外出，工作相对轻松。

辩方也逐一反驳了5项指控，其中女佣指自己2016年7月间数度被掌掴的日子里，女雇主不是不在家，就是早出晚归。

针对日记被撕的指控，辩方指出，女佣并没有确凿证据支持她的证词，相关的日记本也没呈堂。

经审讯后，法官判女雇主无罪，控方上诉，但被驳回。

法官在判词中解释，女佣能自由出入与人见面，但却没证据显示她此前曾与人诉说被虐一事。

法官也发现，女佣称眼睛多次被戳，却没有闪躲或自卫，只是站着哭泣，而女雇主的女儿说没听见家里有吵闹声，法官认为女佣的说法难以置信。

女雇主供证时说，女佣早在2017年11月23日就发简讯，说家中的祖父母生病，想回去探望，女雇主和中介商量后也答应了。

之后，女佣提出想在那年的圣诞节前回缅甸，理由是一个表兄弟也会在那段期间回乡。女雇主答应后，当晚为她订了12月21日的机票。

但约两天后，女佣再次提出，想马上回去见即将离开的表兄弟，女雇主觉得更改机票费用太贵，告诉女佣照着原定计划离开。

12月4日早上，雇主发现女佣坐在厨房地板上哭泣，中午左右离家，女雇主当晚还以失踪人口为由报警。

法官指出，证据显示，女佣有可能希望通过捏造被虐一事向女雇主施压，让她提前让自己回乡。

当双方各执一词，法官指女佣的说法必须有极大说服力才可采信。

法官指出，控方依女佣和女雇主的说辞为据，但两方说法互相矛盾。

因此，女佣的说法在缺乏佐证的情况下，必须有极大说服力，没有疑点，才可采信。

但控方在此案中无法达到“非常让人信服”的标准，没有“排除合理性怀疑”（beyond all reasonable doubt）的条件，最后判女雇主无罪释放。