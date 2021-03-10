召妓惯男收藏上万猥亵照视频 监九周罚款2万6000元

（早报讯）经常召妓的已婚男，答应帮妓女在推特和社交群组“SG Nasi Lemak”上传露骨照打广告召生意，前后赚取上万元“外快”，他的六个电子设备也被揭存有逾8000张的猥亵照片和3000多段的猥亵视频。

现年39岁的被告梁天伟（译音）面对14项控状，包括传送猥亵视频、抵触影片法令和妇女宪章等。他承认其中六项，余项交由法官下判时一并考虑后，昨天（3月9日）被判坐牢九周和罚款2万6000元。

他因没钱缴付罚款，须额外坐牢六周代替。

根据案情，被告在2016年多次召同一名中国籍妓女。被告后来通过妓女认识一名外号“华哥”的男子，并答应后者要求帮忙打广告替妓女们召生意，每周可向每个妓女收取300元至800元的酬劳，他因此前后赚取至少1万1000元。

被告先从卖淫网站下载露骨照片和视频，再上传到不同的社交媒体打广告，包括推特和Telegram社交群组“SG Nasi Lemak”。

该群组在2018年11月成立，当时拥有多达4万4000名成员，而被告是管理员之一。

该群组后来被踢爆是专门散播本地女子的色情视频和照片，警方也在七个月内接到31宗相关报案。

警方事后逮捕被告和另三名涉案男子，并从被告家中搜出六个电子设备，发现里头存有8139张猥亵照片和3083段猥亵视频。

被告起初拒绝合作，后来才乖乖交出社交媒体账号密码，供警察调查。

除了被告，两名分别18岁和20岁男子早前各被判缓刑监视一年，另一人的案件则将另外审理。

被告妻子担心两个儿子在报章上认出爸爸后会感到“丢脸”，透过律师向法官申请不让被告的照片见报，但遭法官拒绝。

律师昨天代为求情时表示，尽管被告的照片早前已被刊登在报章上，但他的妻子担心两个儿子日后在报章上认出爸爸，会对此感到“丢脸”，因此当庭申请禁令（gag order），恳请法官以保护被告孩子为由，批准不让被告照片见报。

控方反驳指禁令主要用来保护受害者，因此没有法律权限可以阻止媒体刊登被告的照片。

法官最终综合公众和个人的考量后，拒绝律师要求，并指出这些丢脸和受辱的情况，都是因为被告作出不当行为所带来的结果。