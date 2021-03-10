马善高：人们须上下一心抗击自我激进化的危害

（早报讯）无论种族和宗教信仰，恐怖主义和自我激进化的风险始终存在，被激进化的个人只需要突破警戒线一次就能对社会造成伤害，人们应该保持冷静，全国上下一心抗击自我激进化的危害。

主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，周三（3月10日）下午在面簿贴文做出以上呼吁，并对又有一名本地青年自我激进化以及计划发动恐怖攻击表示不安。

马善高指出，我国致力于建立及维护宗教领袖和社区领袖之间的良好关系，以尽快地消弭各种冲突，宗教领袖始终团结一致，并在有需要时发出和平的信息。

他说，新加坡回教宗教司以及回教理事会理事长今早走访犹太社群的朋友们，就是为了在这个艰难时刻重申我们的友谊和团结。

马善高强调，作为一个多元种族、多元宗教的国家，我国已经为了建立坚实的社会凝聚力做出了很大的努力，因此绝对不能让激进分子分裂国家。

他说：“被激进化的个人只需要突破我们的警戒线一次，就会对我们的社会造成伤害。与之相比，安全机构每一次都得取得成功。我们必须继续保持警惕、团结一致，并努力保障我们亲人、社群和国家的安全。”

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉也在面簿贴文中提醒人们保持警惕，而且不能把社会凝聚力视为理所当然的。

唐振辉说，这名青年在网上任意浏览极端主义内容，助长了自我激进化的过程。他吁请每个人上网查看资料的时候保持警惕，并只接受来自可靠来源的宗教指导，坚决反对任何充满仇恨或者会营造敌意的内容。

他也强调，文社青部将继续和宗教组织及社区团体密切合作，在所有种族和宗教之间建立信任和相互理解，以此扩大人们的共同空间，让社会基础更坚实、更具有凝聚力。