女子被假公安骗100万元 一涉案男子落网

（早报讯）一名女子坠入“假公安”骗局，以为自己涉及跨国罪案被调查，竟为了“脱罪”向两名“女特务”交出100万元现金。一名涉案的66岁男子因接收近21万元赃款被捕，明天（3月11日）将被控上法庭。

根据新加坡警察部队文告，一名女受害人去年4月9日报警，指她接到多通来自自称是“中国官员”的陌生人来电。不法之徒欺骗女受害人，令她相信自己涉及跨国罪案被调查。女受害人按照吩咐，将大约100万元现金，交给两名“女特务”，以洗脱罪名。

商业事务局初步调查显示，这两名“女特务”涉嫌在骗徒指示下行动，并在我国多处与受害人见面收取现金。骗徒告诉她们，收到的款项将交给中国当局。

警方跟进调查，掌握一名66岁男子的身份，发现他在去年3月31日至4月8日间，从其中一名“女特务”那里收到20万9370元赃款。该男子涉嫌在没有执照的情况下，经营跨境转账生意。

警方相信，男子在身份不明的海外客户指示下接收上述赃款，并与香港的生意联络人进行相关安排。警方已成功起获上述款项。

男子明天将被控上法庭。根据2019支付服务法令，不具备执照者若在未获豁免的情况下提供付款服务，一旦罪成可被判罚款最高12万5000元，或监禁最长三年，或两者兼施。