周四开市前可关注股票

（早报讯）受到银行股的拖累，本地股市扭转过去两天的涨势，昨天下跌28.81点或0.93％，闭市报3079.72点。。

美国股市标普500指数周三（3月10日）上扬，蓝筹股道指触及纪录高位，此前美国公布的数据显示2月消费者物价指数(CPI)小幅攀升，缓解了通胀忧虑。道琼斯工商指数收高1.46%，标普500指数升0.6%，纳斯达克指数收跌0.04%。

下列为今早开市前可关注股票：

1. 天阶控股（The Place Holdings）今早宣布，它有意将每五个现有已发行普通股，合并成为一股。这将让公司股权资本合理化，促进下来的企业行动，以及提高公司股票的吸引力。

2.新交所监管公司（SGX RegCo）已下令首航融资信托（FSL Trust））就出售两艘船只事项，寻求单位持有人的批准。

首航融资信托于3月1日宣布已完成两艘船的出售，实现净收益总额约50万美元，总销售额为1亿零380万美元。它没有寻求单位持有人的批准，因为它认为出售事项是在正常业务过程中进行的。

然而，新交所监管公司昨天表示，它已下令该信托保荐公司，在举行特别股东大会上取得单位持有人批准前，不得脱售它所持有的信托单位。

3. 吉宝企业（Keppel Corp）子公司吉宝岸外与海事（Keppel O&M）已完成交付一艘液化天然气（LNG）运输船，这是吉宝交付的第三艘添油船。

4. 米支付（MC Payment，前称慧视科技）宣布，配售的1000万新股获得认购，可筹集400万元。公司预计从这项配售筹集320万元净资金，当中的180万元将用作赎回可转换债券，其余则用来支付反向收购活动的费用。

5. 胜宝工业信托（Sabana Reit）在新科技园（New Tech Park）的新商场NTP+取得临时入伙证（TOP），预计在今年第二季开业。

信托管理人昨天闭市后披露，两层楼高的商场位于罗弄泉（Lorong Chuan）地铁站对面，占地约4万3000平方英尺，地面层将包括25个零售和餐饮单位，第二楼将设有一个美食广场。

截至今年3月10日，第一楼的出租率达约80.2％，美食广场的空间已被租用。

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