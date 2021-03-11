王瑞杰吁国人助缩小数码鸿沟

（早报讯）要迈向数码未来，须全社会同步前行，确保无人掉队，才能真正打开数码科技的无限潜力。副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰呼吁新加坡人挺身而出，贡献时间和所长，协助不谙科技的弱势群体，以缩小社会上的数码鸿沟。

王瑞杰今早（3月11日）在市区重建局中心出席第二届“智慧国与你”（Smart Nation & U）活动的推介仪式。这是智慧国及数码政府署（SNDGO）和全国职工总会继2019年后，第二次联办这项活动。

王瑞杰致辞时指出，从过去一段时间的一系列越战越勇（Emerging Stronger）对话会来看，许多新加坡人都对我国的数码鸿沟表示关注。他说：“数码未来虽潜力无限，我们必须确保全体社会同步前进。”

为此，王瑞杰提到，政府已在去年6月成立了新加坡数码转型办事处，致力协助10万名年长者、1万8000名小贩，以及两万家邻里企业和商家数码化。

但单靠政府并不足够，王瑞杰呼吁有时间和能力的民众挺身而出，以志工身份参与数码大使或其他类似计划，协助缩小数码鸿沟。人们也可捐助“数码益终身”（Digital for Life）基金，资助社区发起帮国人掌握数码技能的计划。

“归根结底，要建设一个更具包容性的社会，需要我们集体努力。要共同进步，我们每个人都必须尽自己的努力，帮助身边的人，一同踏上这数码旅程。”

今年的“智慧国与你”活动为期约两周，本月26日结束。期间，主办方将举办一系列座谈会，以及与科技相关的职业和技能展。公众也能免费参加线上科技课程。

配合“智慧国与你”活动，由智慧国及数码政府署和政府科技局（GovTech）联手策划的“放眼智慧城”（Smart Nation CityScape）展览也从今天起开放。

展览将在市建局中心的新加坡城市展览馆永久展出。展览主要介绍我国的多个智慧国项目，并展示我国如何把这些科技项目融入不同设施和城市规划中。