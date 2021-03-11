两机器人“快递员”榜鹅试用 把包裹送到组屋底层

（早报讯）日后若从超市购买很重的物品，或是从网上订购包裹，公众都可使用手机应用预订机器人“快递员”，将物品递送至居住的组屋底层电梯大堂，并且可选择递送物品的时间。

共有两台自主机器人“快递员”从上个月开始在榜鹅Waterway Woodcress的七座组屋进行初步测试，并将从今天（3月11日）起展开为期一年的试验，让近700户家庭试用。

这项试验计划由资讯通信媒体发展局主导，并同建屋发展局、陆路交通管理局、市区重建局、物流公司CM Logistics、职总平价超市，以及科技技术供应商OTSAW合作展开。

在计划下，居民在超市购买米或纸尿片等日常用品后，只须把物品寄放在服务柜台，并通过应用安排机器人“快递员”的递送时间，柜台人员便会负责把物品放入机器人中，居民就能继续购物或回家等待物品送抵。

公众未来也可通过机器人递送易腐食品、花朵和药物等。

此外，居民无须根据商家的固定递送时间，而是能根据自己方便领货的时间来安排物品何时送抵，从而享有更便捷的递送服务。

两台自主机器人“快递员”已通过陆交局的安全评估，测试期间也会有安全操作员随行，确保机器人能在公共道路安全行驶。

每台机器人的重量达80公斤，步行速度限制在每小时约五公里。机器人各设有两个封闭的隔间，总容量达100升，目前只可放置干货。

资媒局指出，这项试验计划将探讨这类机器人采用的人工智能等技术，能如何用于自主导航、检测和闪避障碍物等功能，并且了解这种商业模式的可行性。