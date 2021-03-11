300送餐员加入群组 防阿窿利用点餐追债

（早报讯）阿窿利用送餐员骚扰事件频频发生，300名送餐员设立聊天群组，互相警惕。

近两个月来，频频发生阿窿利用送餐员对受害者骚扰事件，这些货到付款的食品订单看起来真实，但送餐员抵达时，却无人接收，也无法联系上“顾客”。

警方受询时表示，Foodpanda送餐员日前接收到的恶作剧订单与非法放贷商有关，阿窿利用食品供应商及送餐服务业者骚扰债务人，对债务人和公众造成困扰。

数名Foodpanda送餐员告诉《海峡时报》，过去两个月，每天收到至少一张虚假订单，与去年相比显著增加。

送货员C.Chua（28岁）就表示：“我去年平均每个月会收到一份假订单，但现在几乎天天都有。”

送餐员穆罕默德·阿斯拉夫（31岁）也表示，他上个月时，每周收到两三个假订单。

当客户通过Foodpanda订餐时，可通过信用卡、银行卡、PayLah及Apple Pay等电子钱包付款，若选择用现金付款，则可在交付食物后才付款。

据了解，大约300名Foodpanda送餐员在通讯平台Telegram上自组一名为“Foodpanda Scam Alert”的聊天群组，相互提醒与假订单相关的收货地址

Foodpanda发言人表示，“货到付款”选项适用于可能无法使用无现金支付方式的用户。

“送餐员全天候辛勤工作，把热腾腾的食物送到居民家中。我们呼吁各方负责任地使用送餐服务及货到付款的支付选项。”

Foodpanda也表示，当公司认定用户为欺诈户口时，将“拉黑”该用户，而未来在同一设备上创建的帐户也将被删除。

Deliveroo发言人则表示，“由于Deliveroo新加坡没有为客户提供货到付款的付款方式，因此我们的送餐员能免于承担恶作剧订单的风险。”

另外，在GrabFood平台上，若用户的线上余额不足，自动充值功能被禁用时，送餐员将不会收到其货到付款订单。