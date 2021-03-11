为60万元爱的礼物 女经理挪用130万元公款

（早报讯）女经理情牵“幽灵”飞机师情人的60万元“爱的包裹”，一个月内挪用公款33次，数额高达130万元，最终换来六年牢狱之灾。

被告刘美仪（43岁，音译）面对一项失信控状，3月10日在亲友的陪同下出庭认罪。

案情披露，被告在案发时担任两家公司的账目经理，负责管理银行账户、信贷户头，以及人事和行政事宜。

2019年8月，被告在网上结识一名叫“班杰明（Benjamin）”的男子。当对方提出交往的要求时，被告起初以已有另一半为由拒绝，但两人继续保持联系。被告随后得知对方是机师，当时人在法国巴黎。

班杰明后来告诉被告，为表达爱意，想把一个大礼包寄给她。被告起初拒收，但出于好奇，还是给了公司地址作为收件处。被告月底便收到一个声称来自快递公司的男子发来简讯，称包裹超重，要被告支付3600元的“超重费”。

被告付费后询问班杰明包裹装些什么，对方称里头有37万欧元（约60万新元）和珠宝等奢侈品。这让被告倍感期待，不过却迟迟收不到包裹，反而不断收到“快递男”的电话，以关税、保险和安全费等理由，要她付钱。

眼看个人户头余额不足，被告便开始挪用公款，一个多月内33次转账共130万2900元给“快递公司”的11个银行账户。

被告犯案期间恰逢另一名财务经理休假，让她同时拥有公司的四个银行户头。被告先把钱分别转去这些户头，再转到个人户头提现，随后转给快递男。

公司董事过后收到信贷公司的欠款提醒，也发现公司账户有款项转入被告个人账户。被告原说那是一场误会，之后才坦承罪行，董事随后报警。

由于被告事后只赔偿17万元，而在转给快递男的巨款中，只有3万多元被起获，尚有近百万元石沉大海，给公司和股东带来损失，还导致两家公司被信贷公司起诉。