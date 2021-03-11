新增社区病例是37岁印尼籍女佣

（早报讯）我国今天（3月11日）新增的唯一社区病例是37岁的印度尼西亚籍女佣，她确诊时没出现症状，目前与其他病例暂无关联。这是我国时隔五天再次出现社区病例。

根据卫生部文告，这名女佣今年1月20日抵新后，在指定设施履行14天居家通知，隔离期间的检测结果为阴性。她在抵新前于印尼接受的离境前检测也呈阴性。

她和早前确诊的35岁印尼籍女佣，曾在2月4日一起参加“适应本地生活课程”（Settling-In Programme），这是初次来我国工作的外籍女佣必须参加的课程。卫生部说，尽管她们没有密切接触，但当局在35岁女佣于3月4日确诊后，决定为所有在2月4日参加课程的女佣进行检测，以策安全。

这名37岁女佣在3月9日接受检测，同一天确诊，被救护车送往国家传染病中心。她的血清检测结果也呈阳性，意味着她是在早前受感染。不过，由于无法确定她受感染的确切日期，为安全起见，卫生部将采取所有必要的公共卫生措施。

卫生部也说，根据流行病学调查，这两名女佣可能是在较早时候分别被感染，目前没有证据显示她们之间有关联。

其余七名病患均由境外输入，他们在抵新后就履行居家通知，并在隔离期间接受检测。当中仅一人出现症状，他是从卡塔尔返新的30岁新加坡籍男子。

另有四名男子持工作准证，分别从孟加拉、印度和马来西亚入境。其余两人皆来自印度，一人是持学生证的25岁男子，另一人是持长期探访证的78岁老翁。

截至今天中午，本地累计确诊病例达6万零70起。目前仍有21人留院治疗，其中一人在加护病房。今天共有28人康复出院，累计康复人数增至5万9939人。