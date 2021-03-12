今年下半年 接种疫苗旅客或能通过旅游廊道出国

（早报讯）我国积极探讨各种安全开放边境的方式，其中包括与冠病病毒传染率属于中低水平的地方达成协定开通旅游廊道，让接种疫苗的居民通过此项安排出国。这个方案可能在今年下半年展开。

交通部长王乙康今早（3月12日）在英语电台MONEY FM 89.3访谈节目中提到上述观点。

随着更多国家展开疫苗接种计划，感染率料下滑至中低水平，因此概念上，开通旅游廊道，让接种疫苗的旅客在无须履行居家通知的情况下旅游是可行的。随着更多科研数据出炉，我国能更好确认疫苗减低病毒传播的效用，新加坡将能和这些国家开通上述旅游廊道。

王乙康指出，旅客往往来新加坡三五天，因此不会愿意接受14天的隔离。因此我国须设想能安全取代14天居家通知和隔离的方案。

针对航空泡泡，王乙康提到，我国是唯一通过这个方式对外开放的安全地方。只有当其他国家和地区愿意展开，才能设立双边航空泡泡，让旅客通过这个安排旅游。他希望今年可以落实这个安排。

新港航空泡泡计划原定去年11月启动，但因香港疫情出现反弹，计划被迫在启航前夕紧急喊停，至今尚未启动。新加坡正同具有全面公共健康监督系统，及冠病感染率和我国类似或更低的国家与地区谈论航空泡泡计划。

王乙康说：“这些都是我们须开始探讨的方案，但我们要意识到，疫情之际，事情常常不会跟着计划走。你必须一直探索不同的开放方式，不断尝试，有些可行，有些不可行，有些现在不可行，但之后可能可行。”