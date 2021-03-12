假租房盗屋主身份图骗110万元贷款 女会计串谋四人行骗

（早报讯）年龄相差24岁，会计师姐弟恋变鸳鸯贼；与情郎及母亲等五人串谋，借租房盗屋主身份图骗110万元贷款，昨天认罪。

被告是48岁的符玮丽，案发时是会计师。她一共面对27项欺骗和伪造，控方以其中9项提控，其余的由法官下判时一并考虑。

案件同谋分别是许俊杰（24岁）、杨华彪（48岁）、沈淑华（53岁）和颜蔓玮（46岁）。符玮丽和许俊杰是情侣，沈淑华则是许俊杰的母亲。

根据案情，前年7月，许俊杰想赚快钱，萌生用房子骗贷款的念头，找来其他同谋并同意分赃。

他们锁定了一间公寓单位后，颜蔓玮以房屋经纪的身份，联系公寓单位的屋主，称有人想租房，并在安排租房的过程中，获得屋主的身份证。

许俊杰之后吩咐一名叫黄健文（35岁）的男子伪造身份证，让他们利用一名男子的身份租房。被告和许俊杰也伪造文件盗用一搬运公司的名字。

被告和颜蔓玮随后冒充屋主与贷款公司的经理见面，声称要抵押房子做生意，成功获得贷款公司同意发放110万元贷款，不过在贷款到手前就已东窗事发。

控方表示，被告有预谋干案，欺骗行为长达一年，而且至少有5人受害，促请法官判她坐牢至少60个月。

据案情，被告和同谋也在2018年计谋欺骗贷款公司发放贷款。他们设立一间名为“Foosball Strikers”的空壳公司，让杨华彪当公司董事，成功卷走23万贷款。被告和同谋事后也没做出赔偿。

法官表示，需要时间考虑案展至4月23日下判。（人名译音）