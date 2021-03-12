本地当铺罕见现象 赎回首次超越典当

（早报讯）本地赎回典当物品的顾客人数首次超越典当物品者，新加坡当商公会会长表示入行35年从未见过，并点出两因素促成这“奇异”现象。

许多人或许以为经济萎缩会导致更多人典当物品，但去年情况却正好相反。统计局数据显示，自1975年有记录以来，典当物品的顾客向来比赎回物品的多。不过，去年却有376万人赎回物品，而典当物品的人数则为366万人。

新加坡当商公会会长何谦诚表示，过去5年典当物赎回率都介于94至96%，但去年首次超过100%。

他解释，去年3月实施阻断措施后，只有必要服务的商店能营业。虽然当铺归属必要服务，但营业时间缩短，职员人数受限制，因此影响了整体营业。

统计局数据显示，去年4月和5月的典当人次减少近一半，从30余万人跌至19万人左右，反观赎回人次则超越典当人次。

何谦诚表示，疫情间政府发放各种津贴及补助金，加上非必要服务商店无法营业，人们无处消费，因此多了一些钱可作为储蓄。再来，金价当时上涨，何谦诚认为部分人认为可先赎回物品，事后可趁着高涨的金价换取更高的当价。

万泉当私人有限公司董事吴文豪表示，去年普遍有更多人赎回物品，他也将这个现象归咎于政府发放的津贴，并指四五月的确有不少人前来赎回物品，但价格都是一两千元的珠宝和手表。

顾客消费率回升

何谦诚指出，当铺生意到六月解封第二阶段时，大众的消费能力开始恢复，六月后生意逐渐回升，到了去年最后两个月已恢复八九成。不过，他指出即使我国展开疫苗接种计划，边境若持续不开放，我国作为区域航空枢纽，消费及供应链等等都会有所局限，毕竟还是会波及到本地整体市场。

统计局数据就显示，去年的典当总额是约54亿5000万元，比前年约57亿8000万元少了约5%左右。

吴文豪补充，今年初大众的消费能力开始提升，加上金价走低，不少顾客前来买金，生意相较去年四五月，高出了20%。但他也透露，以往的顾客群有30%是外国客人，因此生意还是会受影响。