蒋翰教授接任国大法学院院长

（早报讯）掌舵新加坡国立大学法学院近10年的陈西文教授将在6月30日卸任。蒋翰教授将从7月1日起接棒，出任国大法学院第15任院长。

国大今天发出文告宣布这项消息说，候任院长蒋翰（Hans Tjio）教授在国大法学院执教逾30年，是证券监管法、公司法和信托法领域的顶尖学者。

他多年来培育的许多杰出法律毕业生，为本地法律界、政坛及社会各领域做出贡献。

拥有剑桥大学和哈佛大学学位的蒋翰，是国大法学院的许春裕法学教授，也是国大法学院巴克法律与商业研究中心主任。

蒋翰也是证券业理事会成员，以及新加坡交易所上市咨询委员会副主席。

对于自己将出任国大法学院院长，蒋翰表示荣幸。他希望下来促进法学院师生各项研究项目，并延续前任院长的工作，推动跨学科法学教育和研究。

国大校长陈永财教授透过文告指出，国大是放眼全球进行严格挑选后，选定蒋翰为新一任法学院院长。

“蒋翰拥有丰富经验，并且对不断演变的法律界有深入了解，最适合由他带领法学院步入新阶段的发展，应对数码化及冠病疫情下的各种挑战。”

陈永财代表国大感谢陈西文为法学院所做的贡献。陈永财指出，国大法学院在陈西文领导下，巩固其作为亚洲顶尖法学院的地位，并在全球大学排名中晋级。

陈西文在任内推动多项措施提升法学教育。陈西文在2018年成立了国大法学专业进修学院，让专业人士进修符合业界需求的法律课程。国大法学院在去年推出学士后法律课程（Juris Doctor programme）。法学院今年初也展开试验计划放宽面试标准，让来自更多元背景的学生有机会修读法律。

陈西文卸任后会申请进修假（sabbatical），之后会回返国大法学院担任资深教员，继续进行教学和研究。