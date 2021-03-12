两女子涉冒用他人身份领取口罩受查

（早报讯）两名女子涉嫌冒用他人身份资料，到淡马锡基金会设立的自动贩卖机领取免费口罩，她们目前正在接受警方调查。

根据警方文告，一名43岁女子和一名56岁女子涉及两起冒用他人身份资料领取口罩的骗案。

在第一起案件中，警方于3月3日接到报案，一名受害者无法在勿洛菜市道一带的自动贩卖机领取口罩。调查发现，这名受害者的口罩已经被领取。通过警方摄像机和自动贩卖机内的闭路摄像机，警方确定56岁女嫌犯的身份，并在11日将她逮捕归案。

这名女子也涉嫌非法使用他人的身份资料，在白沙一带的数个自动贩卖机，领取超过20个口罩。

在另一起案件中，警方在5日接获报案，一名受害者无法在乌节路一带的自动贩卖机领取口罩。调查发现，这名受害者的口罩也已经被他人领取。警方随后在8日确定了43岁女嫌犯的身份。这名女子也涉嫌冒用他人的身份资料，在宏茂桥3道的自动贩卖机领取五个口罩。

这两起案件的调查目前还在进行中。

若诈骗罪名成立，两人可面对长达10年监禁和罚款。保留非法取得的个人资料罪名一旦成立，则面对最长三年监禁，或最高1万元罚款，或两者兼施。

当局也在其他社区接获数起类似报案，警方已加紧将涉案者绳之于法。警方呼吁公众若看到可疑人物在口罩自动贩卖机周围徘徊，应该立即报警。

公众若在领取口罩时碰到问题，可拨电1800-738-2000，或电邮staymasked@temasekfoundation.org.sg查询。