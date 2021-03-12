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两女子涉冒用他人身份领取口罩受查

文 / 林慧敏

发布 / 2021年3月12日 11:58 PM

更新 / 2021年3月13日 12:15 AM

两名女子涉嫌冒用他人身份资料领取淡马锡基金会设立派发的免费口罩，目前正在接受警方调查。（档案照）

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（早报讯）两名女子涉嫌冒用他人身份资料，到淡马锡基金会设立的自动贩卖机领取免费口罩，她们目前正在接受警方调查。

根据警方文告，一名43岁女子和一名56岁女子涉及两起冒用他人身份资料领取口罩的骗案。

在第一起案件中，警方于3月3日接到报案，一名受害者无法在勿洛菜市道一带的自动贩卖机领取口罩。调查发现，这名受害者的口罩已经被领取。通过警方摄像机和自动贩卖机内的闭路摄像机，警方确定56岁女嫌犯的身份，并在11日将她逮捕归案。

这名女子也涉嫌非法使用他人的身份资料，在白沙一带的数个自动贩卖机，领取超过20个口罩。

在另一起案件中，警方在5日接获报案，一名受害者无法在乌节路一带的自动贩卖机领取口罩。调查发现，这名受害者的口罩也已经被他人领取。警方随后在8日确定了43岁女嫌犯的身份。这名女子也涉嫌冒用他人的身份资料，在宏茂桥3道的自动贩卖机领取五个口罩。

这两起案件的调查目前还在进行中。

若诈骗罪名成立，两人可面对长达10年监禁和罚款。保留非法取得的个人资料罪名一旦成立，则面对最长三年监禁，或最高1万元罚款，或两者兼施。

当局也在其他社区接获数起类似报案，警方已加紧将涉案者绳之于法。警方呼吁公众若看到可疑人物在口罩自动贩卖机周围徘徊，应该立即报警。

公众若在领取口罩时碰到问题，可拨电1800-738-2000，或电邮staymasked@temasekfoundation.org.sg查询。

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